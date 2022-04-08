«Сделайте так, чтобы сын в армию не пошел!»3
- 8.04.2022, 12:55
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СБУ перехватила предсмертную просьбу российского оккупанта.
Оккупанты, почувствовавшие силу ВСУ, готовят последние предсмертные просьбы своим близким, сообщает УНИАН.
И знаете, чего они больше всего хотят? – Чтобы их сыновья никогда в жизни не уходили в русскую армию.
Об этом свидетельствуют новые перехваты разговора захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.
Как вот этот рашист, звонящий своей жене:
– Как малыш себя ведет?
– Да, ничего… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел!
– Как так сделать?
– Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, нехай дядей Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтоб его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.
Оккупант говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Так что понимает, что их здесь просто «уложат». Так и говорит: «У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все...».