Украинские десантники снова сбили из «Стугны» российский вертолет Ка-52

Украинские десантники снова сбили из «Стугны» российский вертолет Ка-522
- 8.04.2022, 13:05
- 4,232
Бойцы 95-й бригады отличились во второй раз.
Бойцы 95 бригады снова отличились ликвидацией российского вертолета Ка-52. Сделали они это уже испытанным ранее методом – из противотанкового комплекса "Стугна".
О достижениях бойцов из 95 ОДШБр рассказали в соцсетях. Там добавили, что это "те самые ребята", на счету которых уже есть успешная охота со "Стугны".
Предыдущий раз, когда украинские десантники "обрезали крылья" вражескому Ка-52, то это назвал выдающимся военным достижением советник главы ОП Алексей Арестович. Действительно, ведь защитники Украины проявили не только изобретательность, но и сбили сверхновый ударный вертолет.