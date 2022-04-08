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Украинские десантники снова сбили из «Стугны» российский вертолет Ка-52

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  • 8.04.2022, 13:05
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Украинские десантники снова сбили из «Стугны» российский вертолет Ка-52

Бойцы 95-й бригады отличились во второй раз.

Бойцы 95 бригады снова отличились ликвидацией российского вертолета Ка-52. Сделали они это уже испытанным ранее методом – из противотанкового комплекса "Стугна".

О достижениях бойцов из 95 ОДШБр рассказали в соцсетях. Там добавили, что это "те самые ребята", на счету которых уже есть успешная охота со "Стугны".

Предыдущий раз, когда украинские десантники "обрезали крылья" вражескому Ка-52, то это назвал выдающимся военным достижением советник главы ОП Алексей Арестович. Действительно, ведь защитники Украины проявили не только изобретательность, но и сбили сверхновый ударный вертолет.

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