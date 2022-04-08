Крупнейший итальянский банк прекратил кредитование в России и Беларуси

Крупнейший итальянский банк прекратил кредитование в России и Беларуси3
- 8.04.2022, 13:42
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Все местные операции поставлены под особый контроль кризисного подразделения.
Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила любое финансирование российских и белорусских контрагентов с начала войны против Украины. Все местные операции поставлены под особый контроль кризисного подразделения.
Об этом сообщает Reuters.
Продолжая проводить стратегический анализ своего присутствия в России, крупнейший банк Италии также прекратил инвестиции в российские и белорусские финансовые инструменты, независимо от применимых режимов санкций.
"Все деловые операции с российскими и белорусскими контрагентами, в том числе с российским дочерним предприятием группы, Банком Интеза Россия, подвергались усиленному мониторингу и анализу", - говорится в заявлении банка.