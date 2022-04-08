Как приблизить конец страны-бензоколонки 12 Телеграм-канал «Сито Сократа»

8.04.2022, 14:14

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Россия начинает захлебываться своей собственной нефтью.

Правительство Мишустина, как обухом по голове ударило письмо от руководства "Лукойл", второй по величине нефтяной компании РФ (в 2021 г. лукойловцы переработали 43 млн. тонн нефти). В нем сказано, что компания готовится остановить свои НПЗ, т.к. в результате западных санкций "в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование излишка данного топлива в хранилищах". Как следствие отсутствия сбыта сейчас приседают цены на топливо в самой РФ, но уже очень скоро может возникнуть острый топливный дефицит из-за неработающих НПЗ, и как следствие резкий скачок цен. Чтобы спасти нефтяную отрасль "Лукойл" предлагает в ущерб экологии переключить ТЭС на сжигание мазута, а не природного газа. Зреет большой конфликт с "Газпромом". Нефтяные и газовые гиганты вступили в войну за потребителя, что конечно приближает проседание путиномики и отрезвление массы, поддерживающей любые авантюры карликового фюрера.

Но странам Запада пока очень рано радоваться от успеха санкций. То, что мы наблюдаем – это все скажем так пока терпимые неприятности для трубной диктатуры. Тем более у Кремля даже появляется повод в рамках "помощи" Алекперову национализировать "Лукойл", как ранее "ЮКОС". Что до проблем "глубинного народа", то этих терпил вообще можно в счет не брать. Пусть запасаются валежником, берестой, луковичками, уходят из городов к звенящим кедрам. Как говорил Проханов "русский народ готов в минуту больших печалей превратиться в народ-бурундук, народ-хомяк". Диагноз ясен.

Но что же на фоне этого делать странам ЕС, которые очень сильно страдают от путинских авантюристов, развязавших войну против Украины. Чем дольше длится война, тем сильнее Москва разрушает экономики стран ЕС, усиливает хозяйственные трудности. Страны континента из-за действий РФ охватил самый большой кризис с беженцами со времен Второй мировой войны. Количество беженцев уже превысило 4 млн. человек и продолжает расти. Путин не чувствителен к санкциям, пока европейцы покупают российские нефть и газ. Поступления за кровавые российские энергоресурсы от европейцев дают путинской военной машине до миллиарда евро в сутки. Покупая половину российской нефти и 75% российского газа, Европа финансирует войну против самой себя, ведь Путин ставит цель захватить весь континент, вплоть до Лиссабона.

Получается, что с целью самосохранения ЕС жизненно важно слезть с российской энергетической иглы. Поставить на место обезумевших террористов и аферистов, хаотизирующих все на свете.

Сейчас же для остановки войны в Европе правительствам и народам континента следует сплотиться и ввести полное эмбарго на российские нефть и газ. Данная мера – быстрый способ лишить Путина возможности расширять военную агрессию. Подобное решение принесет максимальный экономический эффект. Ущерб европейских стран от полного эмбарго против РФ составит всего 0,2-0,3% валовой национальной прибыли. Взрослый европеец потеряет в среднем 100 евро в год. Издержки от сокращения торговли с Россией будут меньшими, чем последствия разрушения торговых связей в Центральной и Восточной Европе.

Не имея подпитки от продажи энергоносителей, ведь быстро переориентироваться на Китай и Индию не реально, путинская клика не сможет финансировать своих оккупантов. Экспортное эмбарго породит гиперинфляцию, обесценит зарплаты военных, ведущих боевые действия, российский разрушительный экспансионизм рухнет. Путем невысоких издержек европейцы с помощью эмбарго не только ускорят возвращение Европы к миру и нормальной жизни, но и спасут цивилизованное сообщество от гибели в когтях людоедского путинского режима.

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