Япония вводит эмбарго на поставки водки и угля из России 5 8.04.2022, 14:47

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Страна присоединяется к санкциям ЕС.

Япония введет дополнительные санкции против России, в том числе запретит импорт угля и водки, заморозит активы крупных банков Сбербанка и Альфа-банка и приостановит новые инвестиции, заявил в пятницу премьер-министр Фумио Кисида, сообщает Kyodo news.

Кисида отметил, что санкционный список будет состоять из пяти пунктов и является частью усилий Японии по усилению экономического и дипломатического давления на Россию.

Правительство расширит круг лиц, подлежащих замораживанию активов в Японии, примерно до 550 с нынешних 400, включая президента России Владимира Путина и его подчиненных, которых лидеры Большой семерки назвали "архитекторами" агрессии.

Сбербанк и Альфа-банк, крупнейшие в России государственные и частные банки, также попадут под санкции Японии.

"Мы будем применять мощные санкции, чтобы остановить дальнейшую эскалацию, как можно скорее добиться прекращения огня и положить конец вторжению", — сказал Кисида.

Япония ранее ввела несколько санкций против России. Одна из них предусматривает ограничительные меры лично против президента РФ Владимира Путина и других членов верхушки российского государства.

Санкции Японии также предусматривают ограничение сделок с Центробанком РФ, замораживание активов семи российских банков в Японии и отключение их от системы SWIFT, запрет на выпуск и операции с новыми облигациями российского государственного долга на первичном и вторичном рынках.

Япония составила список из почти 300 товаров и передовых технологий, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен с 18 марта.

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