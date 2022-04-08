Рашисты убили детей во время удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске 4 8.04.2022, 14:55

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Всего в момент падения ракеты там было около 4-х тысяч человек.

Среди погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что в момент удара на вокзале были около 4 тысяч человек, которые хотели эвакуироваться. Большинство из них женщины и дети.

В СБУ уточнили, что в результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 35 взрослых и четверо детей.

Об этом сообщил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. 39 погибших, среди которых 4 детей", - отметил он.

По факту циничного обстрела российскими оккупантами железнодорожной станции открыли уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны).

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители, спасатели, взрывотехники и медики.

Напомним, что российские оккупанты утром 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что враг нанес удар ракетой "Точка-У".

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