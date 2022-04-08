Словакия передала Украине систему ПВО С-300 5 8.04.2022, 15:21

4,396

Это сделано в рамках статьи Устава ООН о праве на самооборону.

Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

«Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг помогать, а не стоять в стороне и не замечать гибель людей в результате российской агрессии», — написал он у себя в Twitter.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression. — Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022

Словакия передала систему С-300 по запросу Украины согласно статье 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Хегер подчеркнул, что это решение не означает, что Словакия стала частью вооруженного конфликта в Украине.

«Я также заверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников», — подчеркнул он.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявлял, что Братислава готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит достойную альтернативу.

В конце марта в Словакии развернули ЗРК Patriot.

Надь отметил, что Словакия также может направить Украине истребители МиГ-29 советского производства, если вместо них НАТО обеспечит Словакию американскими F-16.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».