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Словакия передала Украине систему ПВО С-300

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  • 8.04.2022, 15:21
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Словакия передала Украине систему ПВО С-300

Это сделано в рамках статьи Устава ООН о праве на самооборону.

Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

«Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг помогать, а не стоять в стороне и не замечать гибель людей в результате российской агрессии», — написал он у себя в Twitter.

Словакия передала систему С-300 по запросу Украины согласно статье 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Хегер подчеркнул, что это решение не означает, что Словакия стала частью вооруженного конфликта в Украине.

«Я также заверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников», — подчеркнул он.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявлял, что Братислава готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит достойную альтернативу.

В конце марта в Словакии развернули ЗРК Patriot.

Надь отметил, что Словакия также может направить Украине истребители МиГ-29 советского производства, если вместо них НАТО обеспечит Словакию американскими F-16.

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