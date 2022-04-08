Украинские защитники ликвидировали более 100 десантников из «элитного» полка РФ 5 8.04.2022, 15:27

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Чтобы избежать паники, россияне разбили доставку «груза 200» в Кострому на 3-4 месяца.

Для того, чтобы избежать паники и протестов среди граждан России, тела погибших в Украине военнослужащих привозят домой небольшими "партиями".

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Роман Цимбалюк.

Прежде всего речь идет о телах погибших военнослужащих 331 парашютно-десантного полка (воинская часть 71211, Кострома) из состава 98 парашютно-десантной дивизии (воинская часть 65451, Иваново).

Согласно данным Романа Цимбалюка, в 331 парашютно-десантном полку в войне против Украины погибли более 100 военнослужащих, 29 из которых – офицеры. Их тела в Кострому будут привозить дважды в месяц в течение еще 3-4 месяцев.

В конце марта в Кострому уже привезли тело погибшего командира полка и еще 6 военнослужащих.

Следующую "партию" тел погибших российских оккупантов ожидают в середине апреля. Сообщается, что тогда планируют доставить не более 10 тел.

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