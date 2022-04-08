Александр Невзоров: Мертвый Путин продолжает гнать фашистский бред 8.04.2022, 15:39

5,468

Александр Невзоров

Русские люди любят жить в придуманном мире.

Российский публицист Александр Невзоров посоветовал читать мемуары советских ветеранов, чтобы понять, что произошло в Буче:

— Главный политический труп России продолжает напрямую через федеральные каналы транслировать свои галлюцинации несчастной стране. Телевидение России давно уже ведет прямую трансляцию галлюцинаций Путина. Мертвый президент продолжает натравливать граждан друг на друга, гнать фашистский бред о неизбежности всемирного господства России и упиваться успехами своей потешной армии, которая оказалась неспособна вообще ни к какой войне, тем более к войне с Украиной.

Но русские люди любят жить в придуманном мире, трансляции на телевидении приводят их в восторг, как дозы специфической фармакологии дарят блаженство мозгу опытного наркомана.

Я очень хорошо знаю войны. Своя Буча есть на всякой войне – это неизбежно. Все войны состоят из одинаковых деталей: мародерства, изнасилования, запаха говна, солярки, расстрелов, грабежей, трупов, ну и немножко пострелять. Это суповой набор, из которого варится любая война. По-другому не бывает. Российская публика с воплем "фейк" попадала в обморок. Понятное дело. Воспитанная на пропагандистской фальши советского кино, на шедевре пропаганды "Василии Теркине", она была убеждена, что кто-кто, а русский солдат на такое не способен.

Читайте ветеранские мемуары советских солдат. Например, Леонид Рабичев в своей книге "Война все спишет" подробно описывает поведение русских солдат в освобождаемой Германии. Тех самых воинов-освободителей.

"Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали их, оттеснили в сторону стариков, тысячами набросились на женщин и девочек… Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами. Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны".

Вы слушайте-слушайте, это мемуары ветерана-орденоносца.

"На ступеньках дома стоит майор А., а два сержанта вывернули руки, согнули в три погибели тех самых двух девочек, а напротив – вся штабармейская обслуга – шофера, ординарцы, писари, посыльные… Командует майор А.: "Взять девочек за руки и ноги, юбки и блузки долой! В две шеренги становись! Ремни расстегнуть, штаны и кальсоны спустить! Справа и слева, по одному, начинай!"

А. командует, а по лестнице из дома бегут и подстраиваются в шеренги мои связисты, мой взвод. А две девочки лежат, руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты – они уже не пытаются вырываться из рук четырех сержантов, а пятый срывает и рвет на части их блузочки, лифчики, юбки, штанишки. Выбежали из дома мои телефонистки – смех и мат.

А шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови, а шеренгам, гоготу и мату нет конца. Девчонки уже без сознания, а оргия продолжается.

Гордо подбоченясь, командует майор. Но вот поднимается последний, и на два полутрупа набрасываются палачи-сержанты. Майор А. вытаскивает из кобуры наган и стреляет в окровавленные рты мучениц, их утаскивают сержанты".

Все остальное в таком же духе.

Все претензии по поводу ваших разрушенных иллюзий не ко мне – к русским орденоносным ветеранам Второй мировой. Так легче понять, что в реальности произошло в Буче.

Рабичева критиковали исключительно за избыточно натуралистическую подачу, но никто за прошедшие годы не критиковал и не опровергал его по существу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».