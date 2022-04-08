Арестович: У Путина саркома 3 8.04.2022, 15:51

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Президент РФ находится на «химии»?

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Владимир Путин болен онкологией.

В одном из последних интервью Арестович, со ссылкой на врачей, заявил, что у президента страны-агрессора - саркома, сообщает glavred.info.

"У путина саркома, судя по тому, что говорят, или по крайней мере он на химии точно", — подчеркнул чиновник.

На уточнение о том, что саркома обычно прогрессирует очень быстро, Арестович добавил: "По-разному бывает, как мне говорили медики. Кроме того, все-таки, если сосредоточить все усилия медицины на одном человеке…".

По словам Арестовича, сейчас Путин проходит курсы химиотерапии.

"Он на химии точно, потому 20-метровые столы, чтобы иммунная система, которая и без того разболтанная, чтобы ничего на нее не повлияло", - подытожил он.

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