Арестович: У Путина саркома

Арестович: У Путина саркома3
- 8.04.2022, 15:51
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Президент РФ находится на «химии»?
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Владимир Путин болен онкологией.
В одном из последних интервью Арестович, со ссылкой на врачей, заявил, что у президента страны-агрессора - саркома, сообщает glavred.info.
"У путина саркома, судя по тому, что говорят, или по крайней мере он на химии точно", — подчеркнул чиновник.
На уточнение о том, что саркома обычно прогрессирует очень быстро, Арестович добавил: "По-разному бывает, как мне говорили медики. Кроме того, все-таки, если сосредоточить все усилия медицины на одном человеке…".
По словам Арестовича, сейчас Путин проходит курсы химиотерапии.
"Он на химии точно, потому 20-метровые столы, чтобы иммунная система, которая и без того разболтанная, чтобы ничего на нее не повлияло", - подытожил он.