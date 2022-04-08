Украинский офицер: Деморализованные русские разбегаются, словно тараканы 8.04.2022, 15:56

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Бойцы ВСУ освободили село и собрали немалые трофеи.

«Деморализованная «русня» разбегается, словно тараканы», — такую характеристику врагу дал офицер «Закарпатского легиона» Денис, пишет armyinform.com.ua.

Штурмовики, десантники, бойцы территориальной обороны в составе батальонно-тактической группы пошли в контрнаступление и освободили украинское село от российских захватчиков.

В результате боя десять русских, в том числе трое офицеров, сдались в плен. Украинские воины собрали немалые трофеи.

— Все работали четко и слаженно. Получили данные разведки, где противник окопался, где стоит вражеская техника, где пехота, поэтому пошли на них не в лобовую по трассе, а с флангов — полями, — рассказал офицер.

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