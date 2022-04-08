WP: Украина должна получить место России в Совбезе ООН 3 8.04.2022, 16:36

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И для такого шага есть прецедент.

Во время мощной речи во вторник президент Украины Владимир Зеленский указал Совбезу ООН на его абсолютную беспомощность в противодействии страшным военным преступлениям России на украинской территории.

ООН не способна привлечь Москву к ответственности, - сказал Зеленский, потому что эта же Москва «превращает право вето в Совбезе в право убивать». Поэтому страны-участницы должны «исключить Россию» из Совета Безопасности ООН или «полностью самораспуститься».

Зеленский совершенно прав, - соглашается на страницах Washington post научный сотрудник Американского института предпринимательства и бывший автор речей президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен. Однако, по его мнению, мир должен пойти еще дальше, чем предлагает украинский президент. Россию нужно не просто выгнать из Совета безопасности, а отдать ее место Украине. И для такого шага есть прецедент.

В уставе ООН не написано, что «Российская Федерация» имеет право на постоянное место в Совбезе. Там написано так: "Республика Китай, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки должны быть постоянными членами Совета безопасности". Две из вышеперечисленных стран больше не занимают свои места в Совете.

25 октября 1971 года ООН исключила «Республику Китай» (Тайвань) и приняла в состав «Китайскую Народную Республику» (материковый Китай), который также стал одним из пяти постоянных членов Совета безопасности. Несмотря на право вето в Совбезе, Тайвань не смог остановить собственное исключение через голосование Генеральной ассамблеи. Предложение США сделать китайское представительство «важным вопросом» требовало поддержки двух третей стран-участниц. Но голосование провалилось. 59 стран поддержали ее, а 55 – выступили против (еще 15 воздержались). Генеральная ассамблея тогда приняла резолюцию 2758 о лишении Тайваня членства путем простой поддержки большинством голосов. За выступили 76, против 35 стран (17 воздержались). Эта история создает прецедент, позволяющий лишить страну места в Совбезе и передать его другому потенциальному претенденту.

Именно так же, как коммунистический Китай занимает место, предназначенное для Республики Китай, Россия сейчас пользуется местом Союза Советских Социалистических Республик. Но Российская Федерация и СССР – это не одна и та же страна. Владимир Путин оправдывает вторжение в Украину желанием вернуть территорию, утраченную после распада Советского Союза.

Так что если Генеральная ассамблея смогла проголосовать за исключение Тайваня и провозгласить, что КНР будет законно занимать место «Республики Китай», то она также может проголосовать за исключение России и провозглашение Украины законным правопреемником СССР. А значит, Киев получит старое советское место. Автор также предлагает обратить против Путина его же эссе о том, что русские и украинцы – это якобы «один народ», произошедший от древней Руси. По этой же логике можно провозгласить Украину законной правопреемницей СССР.

«Китайский прецедент» за 1971 год говорит, что Россия и Китай будут бессильны и не смогут наложить вето на такую замену в Совбезе. В отличие от Тайваня, ничем не заслужившего исключение из состава ООН, Россия натворила достаточно, чтобы ее лишили членства. Устав ООН четко говорит, что страна-участница может быть исключена, если она постоянно нарушает принципы, описанные в уставе. За последний месяц Генеральная ассамблея дважды абсолютным большинством голосов признала, что Москва именно это делает на территории Украины.

2 марта Генеральная ассамблея 141 голосом против 5 (35 воздержавшихся) осудила «агрессию Российской Федерации против Украины с нарушением статьи 2(4) Устава». 24 марта она снова осудила Россию за нарушение Устава, создавая гуманитарный кризис. Решение поддержали 140 стран против 5 (35 вновь воздержались). В обоих случаях три четверти стран-участниц проголосовали за осуждение России. Этого более чем достаточно, чтобы заменить Россию в Совбезе. В четверг Генеральная ассамблея ООН исключила Россию из состава Совета по правам человека. Она может использовать точно ту же процедуру, чтобы заменить Москву в Совбезе.

Так что очевидно, что это возможно. Но будет ли это сделано? Ответ на этот вопрос зависит от политической воли. Одно дело – проголосовать за жесткое заявление, совсем другое – наложить реальные последствия. Но США должны инициировать голосование и убедить другие страны поддержать решение. Потому что присутствие России в Совбезе ООН – это позор. Режим Путина насилует, убивает и массово уничтожает невинных мужчин, женщин и детей в Украине. Если ООН не способна наложить реальные последствия на Путина и его убийц за все эти преступления, тогда Зеленский прав. ООН просто нужно самораспуститься.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН, созванном из-за зверств россиян в Буче, заявил, что организация должна самоустраниться, если там не могут устранить Россию, как источник войны. Сейчас наша страна, напоминает он, нуждается в решениях от Совбеза для достижения мира.

Бучу назвали второй "Сребреницей", а загадочная русская душа под песни Лепса направилась в Ад. Лучший день, который теперь может наступить, – наказание военных преступников. Включая российских генералов, отдающих приказы, солдатами, стреляющими в мирных людей, пропагандистами и артистами, которые поют и врут в поддержку кровавого режима. Но для того чтобы это произошло, нужно выполнить два условия. Которые? Об этом читайте в статье Инны Ведерниковой " Разобщение России. Кто и как документирует зверства "русского мира" в Буче" .

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