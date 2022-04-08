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Россия высылает 45 польских дипломатов

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  • 8.04.2022, 17:13
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Россия высылает 45 польских дипломатов

Они должны покинуть Россию до 13 апреля.

Российские власти приняли решение о высылке 45 польских дипломатов, сообщили в пятницу в МИД РФ.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Польши, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Петербурге объявлены "persona nоn grata», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Они должны покинуть Россию до 13 апреля. Как стало известно польской радиостанции RMF FM, среди высылаемых - директор Польского института в Москве.

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