ВСУ контролируют большую часть Мариуполя 6 8.04.2022, 17:17

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Об этом сообщил советник мэра города.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что большая часть города находится под контролем ВСУ, в то время как оккупационные войска сосредоточены прежде всего на окраинах. Об этом он написал на своем Телеграмме-канале, передает zn.ua.

"Россияне второй день подряд распространяют ту же новость, что они взяли под контроль город. Иногда уточняя, что взяли под контроль все же центр. Это не соответствует действительности. Для общего понимания, фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного драмтеатра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных облпрокуратуры и СБУ", — заявил Андрющенко, отметив, что это не центральная часть города.

Он объяснил, что подтверждением этому может быть интервью гауляйтера Константина "Трупожера" Иващенко, место "выборов" и территории, где российские войска и коллаборанты занимаются своей "деятельностью". Все это окрестности.

"К тому же под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе "Азовстали", побережье от "Азовстали" до порта, сам порт и собственно территории (включая вокруг) заводов. Даже по площади это большая часть города", — подчеркнул Андрющенко. – Поэтому не верим и не фантазируем. Мариуполь был, есть и будет украинским городом, где первым восходит солнце над морем в стране”.

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