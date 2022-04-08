На выходных в Беларуси ожидается похолодание 8.04.2022, 17:31

3,600

Подробный прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

На выходных в Беларуси ожидается похолодание: ночью температура опустится ниже нуля, сообщает Белгидромет.

В субботу, 9 апреля, погоду определят атмосферные фронты, смещающиеся с юга Польши. На большей части страны пройдут дожди.

Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер в субботу будет умеренный, но местами порывистый. Ночь температура воздуха опустится до 0°C, днем составит +7...+13°С.

А вот днем в воскресенье, 10 апреля, погоду обусловит неустойчивая воздушная масса с Балтики. Будет облачно с прояснениями. Днем местами по стране пройдут кратковременные осадки, может быть и мокрый снег, и дождь.

Ночью дожди ожидаются преимущественно по восточной половине. Ветер будет западный и юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит -2...+5°С, днем +6...+12°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».