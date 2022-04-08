В немецком природном парке ищут новое имя для кабана по кличке Путин 13 8.04.2022, 17:45

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В парке заявили, что кабан «не диктатор».

Руководство природного парка в Верхней Франконии, Германия, решило переименовать дикого кабана по прозвищу Путин. Такое решение они приняли на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

Животному сейчас четыре года, его вес - 200 кг. Дикий кабан хоть и гораздо больше своих родственников, но вообще не агрессивен. «Когда он подходит к кормушке, все разбегаются в стороны. Но он не диктатор», – рассказал руководитель парка Эккард Миккиш.

Кабанчика назвали Путин потому, что его родители из России. Теперь же Миккиш уверен, что кабана нужно срочно переименовать. Пока рассматривают пять вариантов – Игорь, Фредерик, Мир, Эберхофер и Густль. Правда, наиболее активно просят назвать кабана Зеленским или Кличко, но немцы решили выбрать нейтральное имя.

Также отметим, что вход в природный парк бесплатный для украинцев.

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