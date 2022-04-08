закрыть
8 апреля 2022, пятница, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Украины: Угроза привлечения армии Беларуси в войне РФ сохраняется

15
  • 8.04.2022, 17:53
  • 5,588
Минобороны Украины: Угроза привлечения армии Беларуси в войне РФ сохраняется

Сохраняется высокая вероятность нанесения по Украине ракетно-авиационных ударов с белорусской территории.

Угроза привлечения армии Беларуси в войне России против Украины все еще сохраняется. Кроме того, сохраняется высокая вероятность нанесения по Украине ракетно-авиационных ударов с белорусской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга.

"Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к вооруженной агрессии против Украины. Определены подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Также остается высокой вероятность нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Беларуси", - рассказал Мотузяник.

По его словам, все еще продолжается перемещение подразделений Восточного военного округа с территории Беларуси в Россию.

"Отдельные подразделения вооруженных сил России, которые были выведены из Полесского операционного района, сейчас находятся на территории Беларуси. Ожидается перемещение подразделений Восточного военного округа в Белгородскую область после восстановления их боеспособности. В то же время противник оставляет часть сил и средств на территории Беларуси для ведения демонстрационных действий", - добавил Мотузяник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина