Лондон заблокировал продажу платины и палладия с российских заводов

Лондон заблокировал продажу платины и палладия с российских заводов1
- 8.04.2022, 18:12
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Россия производит около 10% мирового предложения платины и от 25% до 30% палладия.
Лондонский рынок платины и палладия (LPPM) заблокировал российские аффинажные заводы для продажи двух металлов. Это решение означает, что платина и палладий, произведенные этими заводами после 8 апреля, запрещены для торговли на крупнейшем в мире рынке.
Об этом сообщает Reuters.
Россия производит около 10% мирового предложения платины и от 25% до 30% палладия. Эти два металла в основном используются автопроизводителями для снижения вредных выбросов. Платина также используется в других отраслях промышленности, в ювелирных изделиях и для инвестиций.
В заявлении LPPM говорится, что его руководящий комитет пересмотрел список аккредитованных заводов с в связи с событиями в Украине. LPPM заявил, что немедленно приостановит работу обоих аккредитованных им российских заводов, ОАО "Красцветмет" и Приокского завода цветных металлов.
Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA), торговая группа, схожая с LPPM, в начале марта исключила российские аффинажные заводы из своих списков поставки, фактически заблокировав торговлю новым российским золотом и серебром.