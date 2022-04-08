Сергей Бабкин написал песню о войне в Украине 8.04.2022, 18:18

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Прибыль от публикации песни будет передана детской больнице в Харькове.

Украинский музыкант Сергей Бабкин опубликовал песню «Далі ми самі», которая посвящена войне, развязанной в Украине Россией. Отмечается, что прибыль от публикации песни и монетизация на YouTube будет передана Харьковской областной детской клинической больнице №1.

«Не этой песней я хотел начинать свой творческий 2022 год. Но пришлось начать год с нее. Никогда не думал, что такое произведение может появиться в моем наследии. Как и все мы, украинцы, не так представлял свою весну. Но творчество и искусство никогда не останавливаются, как бы больно ни было, как бы ни было сложно. Оно есть, оно существует вне зависимости от обстоятельств. Оно резонирует, плачет и кричит. Все чувствует и слышит», - прокомментировал появление песни Бабкин.

Он также выразил надежду на то, что такая песня в его творческом наследии будет одна, он не успеет написать еще нечто подобное, поскольку вскоре война закончится, наступит победа Украины и мир.

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