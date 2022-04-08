Руководители ЕС и премьер Словакии посетили Бучу 1 8.04.2022, 18:52

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Фоторепортаж.

Европейские политики вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем посетили Бучу в Киевской области, где российские оккупанты совершили геноцид мирных украинцев. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

Премьер показал главе Еврокомиссии Урсуле фон де Ляйен, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также премьер-министру Словакии Эдуарду Гегеру последствия преступлений оккупантов в Буче.

«Мы никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы как можно быстрее остановить агрессора», — добавил Шмыгаль.

В частности, европейские политики увидели процедуру эксгумации тел с места массового захоронения убитых украинцев. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что возле церкви в «братской могиле» обнаружили 67 тел.

По словам Венедиктовой, часть погибших имела при себе документы. Остальных придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

«У нас уже есть свидетели того, как этих гражданских лиц рашисты убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой «денацификации», а проще говоря уничтожения украинцев», — добавила Венедиктова.

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