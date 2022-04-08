Зеленский о санкциях против РФ: Нужен такой коктейль, чтобы запомнился, как «коктейль Молотова» 2 8.04.2022, 19:01

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Президент Украины выступил перед парламентом Финляндии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен мощный санкционный коктейль против России, который запомнится как "коктейль Молотова". Глава государства добавил, что украинским защитникам необходимо оружие, которое есть у Европы.

По его словам, путинская Россия проигрывает в войне против Украины. Это станет одним из самых больших вкладов украинского государства в европейскую безопасность за последние десятилетия.

Зеленский добавил, что именно поэтому Украине нужно оружие, которое есть у стран Евросоюза. Кроме того, необходимы по-настоящему действенные и мощные санкции против России.

"Такой запоминающийся санкционный коктейль, как "коктейли Молотова". Настаивайте на этом!" - призвал Зеленский парламентариев Финляндии.

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