Минобороны Украины: РФ продолжает перебрасывать в Донецкую область резервы для наступления 1 8.04.2022, 19:05

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Целью наступления является установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

За минувшие сутки, 7 апреля, в Луганской и Донецкой областях ВСУ отразили 7 вражеских атак. Конкретно на Восточном направлении сосредоточены главные усилия наступления противника.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует ТСН.

По его словам, целью наступления является установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

По данным Минобороны, в определенные районы Донецкой области перемещаются российские подразделения, выведенные из Полесского и Северского операционных районов, продолжается переброска на территорию Украины дополнительных российских резервов.

Также, как сообщил Мотузяник, 7 апреля три российских бомбардировочных Су-24М привлекались к ракетно-бомбовым ударам по гражданским и военным объектам в Донецкой области.

"Штурмовые действия на линии столкновения продолжаются. Основные усилия направлены на захват населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее и Новобахмутовка, установлении полного контроля на Мариуполем и овладении рубежом Угледар-Марьинка", - сказал Мотузяник.

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