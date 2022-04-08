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Украина стала на шаг ближе к ЕС

  • 8.04.2022, 19:19
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Украина стала на шаг ближе к ЕС

Киев получил анкету от Еврокомиссии.

В Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление брюссельского корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка.

По его словам, в понедельник министры иностранных дел Грузии и Молдовы соберутся в Люксембурге.

"Сегодня в Киеве Урсула фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в ЕС. В понедельник министры иностранных дел Грузии и Молдовы соберутся в Люксембурге", - написал Йозвяк.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.

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