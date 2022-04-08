Компания Маска отправила на МКС первый полностью коммерческий рейс 1 8.04.2022, 19:28

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На борту космического корабля находятся четыре человека.

С космодрома во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который доставит туристов на Международную космическую станцию. Трансляция ведется на Youtube-канале SpaceX.

Старт состоялся в 11:17 по времени Восточного побережья США (18:17 по Киеву). На борту космического корабля находятся четыре человека — бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе.

«Это первый полностью коммерческий рейс на МКС», — заявил во время трансляции представитель SpaceX.

Планируется, что экипаж проведет на МКС около недели.

Ранее в SpaceX сообщали, что для первой ступени ракеты-носителя это пятый полет в космос, а капсула Crew Dragon уже дважды побывала на орбите. Оператор миссии — компания Axiom Space, это первый из двух осуществляемых ею и закрепленных контрактом с НАСА рейсов космических туристов на МКС.

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