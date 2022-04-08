Британия объявила о новом пакете помощи Украине 3 8.04.2022, 19:51

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Противотанковое оружие и дополнительные средства ПВО.

Британия объявила новый пакет военной помощи нашей страны на фоне сопротивления российской агрессии. Украина получит еще больше необходимого ей вооружения для отпора оккупантам.

Об этом пишет CNN.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Украина получит вооружение на сумму еще 100 млн фунтов стерлингов (130 млн долларов).

Как отмечает пресс-служба посольства Британии в Москве, речь идет о:

более 800 противотанковых управляемых ракет NLAW;

дополнительных противотанковых системах Javelin;

дополнительных ПЗКР Starstreak;

дополнительной помощи в виде касок, бронежилетов и приборов ночного видения.

"Мы также отправим больше шлемов, приборов ночного видения и бронежилетов в дополнение к 200 000 единиц нелетального военного оборудования, которое Великобритания уже отправила", - заявил Джонсон.

Добавим, что во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Лондоне, стороны также затронули вопросы касаемо сотрудничества в области энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии, чтобы Европа со временем избавилась от зависимости от оккупантских энергоносителей.

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