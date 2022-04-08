Какой курс гривны установили банки Беларуси 2 8.04.2022, 19:55

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Вряд ли кому-то захочется сдавать украинскую валюту.

Большинство белорусских банков установили курс покупки этой валюты в диапазоне 30−50 копеек за 100 гривен. При этом этом курс продажи доходит до 10,5 рубля. В одном из банков разница между продажей и покупкой этой валюты достигает 35 раз, пишет zerkalo.io.

С гривнами работают далеко не все все банки (около 10-ти), но даже они принимают и продают эту не во всех своих обменниках и отделениях.

Самый высокий курс покупки гривны предлагает «БСБ Банк» — 3,2 рубля за 100 гривен. Остальные банки принимают эту валюту в диапазоне 30−50 копеек. К примеру, по 30 копеек можно сдать в «Беларусбанке», «Белгазпромбанке», «Статусбанке», «Белагропромбанке». Причем в последнем банке — самый высокий курс продажи гривны (10,5 рубля). То есть «Белагропромбанк» продает украинскую нацвалюту в 35 раз дороже, чем принимает. В «Беларусбанке» эта разбежка составляет 31,5 раза.

Такая ситуация может свидетельствовать о том, что банки не заинтересованы в том, чтобы население сдавало гривны.

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