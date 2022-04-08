Белорусский тренер вратарей Хомутовский: Молюсь, чтобы в Украине быстрее наступил мир 8.04.2022, 20:03

Василий Хомутовский намерен вернуться в клуб «Львов» после войны.

Экс-голкипер, а ныне футбольный тренер Василий Хомутовский играл в «Стяуа» с 2003 по 2006 год. И заслужил хорошую репутацию: дважды был чемпионом Румынии, становился обладателем Кубка страны, играл заметную роль в еврокубках. Недавно его позвали работать с вратарями знаменитого клуба из Бухареста. В интервью для блога «Отражение» Хомутовский, который застал начало войны во Львове, где работал в одноименной команде, рассказал об отъезде из Украины и возвращении в Румынию, вспомнил самые яркие матчи за «Стяуа» и колоритного миллиардера Джиджи Бекали. Мы перепечатываем этот текст.

«Молюсь, чтобы быстрее наступил мир»

— Как приняли решение переехать в Бухарест?

— Первые девять дней с начала войны были во Львове. Надеялись, все быстро закончится, и вернемся к подготовке к чемпионату Украины. Но изменений не было. Вместе с Олегом Анатольевичем Дулубом (главный тренер «Львова». — Прим.Ред.) решили поехать в Варшаву. Уже в Польше со мной связались из «Стяуа». Мне написал спортивный директор клуба Георге Огэрару, с которым вместе играли. Предложил помочь в работе с вратарями. Я согласился с одним условием: как только закончится война, возвращаюсь во «Львов». В украинском клубе нас с Дулубом ждут.

— Самый страшный момент за время пребывания во Львове?

— Никогда не думал, что можно привыкнуть к сиренам о воздушной тревоге. Поначалу, конечно, было очень волнительно, но потом наступил своего рода фатализм — будь что будет. Больше всего хотелось плакать, когда видел женщин и детей на границе. Их подвозили в автобусах со всей Украины, а дальше они шли несколько километров пешком. Уставшие печальные лица. Толпа, которая вынуждена эвакуироваться. Я такое видел только в фильмах про Вторую мировую войну. Люди с пакетами, переносками, котомками… Часто было заметно, что у них совсем не было времени на сборы. Привычная жизнь невинных людей просто разрушилась в один момент. Это страшно. Молюсь, чтобы в Украине быстрее наступил мир.

«Фанаты скандировали мою фамилию»

— С какими чувствами вернулись в «Стяуа»?

— Очень приятно снова оказаться в Бухаресте. Болельщики, пресса хорошо встретили. Был в прошлую субботу на матче чемпионата Румынии («Стяуа» сейчас играет во втором дивизионе — Прим.Ред.), пригласили в ложу. По стадиону объявили, что присутствует Василий Хомутовский. Фанаты скандировали мою фамилию. Спустился к фан-сектору, поаплодировал болельщикам, чтобы отдать дань уважения. Это такая традиция, которая тянется уже годами.

— Что входит в ваши обязанности?

— Занимаюсь с вратарями из академии «Стяуа». Это выпускной возраст — ребята не старше 19 лет. Также ко мне спускают голкиперов первой команды. Бывают и игроки помладше. У каждого возраста есть свой тренер по вратарям. Вместе планируем занятия, помогаем друг другу. У нас хороший контакт. Отмечу, что инфраструктура клуба улучшилась за последние годы. Добавилось современных полей, перестроили стадион, и он соответствует всем европейским стандартам. В таких условиях очень комфортно работать.

— Язык не забыли?

— Практики не хватало, но румынский у меня на неплохом уровне. Давал интервью двум телеканалам, и все прошло неплохо. Я учил языки, когда был легионером в Германии и Румынии. Для вратарей это особенно важно. В Европе представители данного амплуа обычно — самые интеллектуальные люди в команде. Это в странах бывшего СССР, к сожалению, до сих пор бывает так, что главный тренер говорит: «Вратари, идите потренируйтесь в сторонке». Здесь же все иначе. Нужно знать общекомандную тактику, чтобы подсказывать полевым игрокам, если они не успели сориентироваться. Плюс, у вратаря своя тактика и техника. Поэтому необходимы хорошие коммуникативные навыки, развитый интеллект.

«Люди сидели даже в проходах»

— Вы как-то сказали: «Футбол для румын — священная корова».

— Ничего не изменилось. Футбол — главный вид спорта. Здесь большие ожидания и от клубов, и от сборной. Они живут воспоминаниями о тех временах, когда «Стяуа» выигрывал Лигу чемпионов (это было в 1986 году. — Прим.Ред.), а национальная сборная выступала на чемпионатах мира (последний раз пробивалась в финальную стадию в 1998-м. — Прим.Ред.). Телевизионщики, кстати, меня спрашивали, когда румынский футбол вернется на прежние позиции. Трудно прогнозировать, но, мне кажется, через 7−10 лет это случится. Клубы много инвестируют в инфраструктуру, развивают академии, которые охватывают команды разных возрастов. В том же «Стяуа» (а мне есть, с чем сравнивать) — большой прогресс. У большинства клубов добротные европейские стадионы. Беларусь значительно отстает в этих показателях. К тому же, талантливые дети из Румынии могут беспрепятственно уезжать и развиваться в академиях других стран ЕС.

— Самый памятный матч в составе «Стяуа»?

— Их было немало. Конечно, многие вспоминают, как мы прошли «Валенсию» в 1/16 Кубка УЕФА (после поражения в гостях 0:2, румынская команда выиграла с таким же счетом в ответном матче и победила в серии пенальти. — Прим. Ред). Никто не ожидал подобного. Для меня стоят особняком и противостояния с английскими клубами. Мы выбили «Саутгемптон» (1:1, 1:0) и совсем чуть-чуть уступили «Ливерпулю» (1:1, 0:1). Это были дебютные матчи за «Стяуа» в еврокубках. Выделю и мой первый матч за клуб — дерби с «Рапидом» из Бухареста. Сыграли вничью — 1:1. Потрясающая атмосфера, 60 тысяч зрителей на трибунах. Люди сидели даже в проходах.

Василий Хомутовский, сентябрь 2003 года. Фото: Reuters

— «Стяуа» — пик вашей карьеры?

— Скорее, один из очень хороших отрезков. Например, в немецком «Карл Цейссе» был прекрасный период. Через три месяца после прихода в клуб стал капитаном команды, а затем авторитетный журнал Kicker признал меня лучшим голкипером второй бундеслиги. Для вратаря-легионера это знаковый момент.

«С Бекали не было проблем»

— Каким вам запомнился колоритный владелец «Стяуа» Джиджи Бекали?

— У меня не было с ним никаких проблем. Бекали уделял команде большое внимание. И результаты говорят сами за себя: дважды выигрывали в чемпионате Румынии, пробивались в весеннюю стадию еврокубков. А его заявления… Джиджи — человек эпатажный. Не стоит обращать внимание на каждое высказывание.

— Слышали, что он категорически выступал против вакцинации от коронавируса?

— Что-то читал, но не буду оценивать Бекали. Скажу лишь, что сам привился.

— Румыния поддерживает украинских беженцев?

— Да, здесь большая солидарность. «Стяуа» тоже принял несколько футболистов. Я помогал им и родителям с переводом на румынский в организационных вопросах, чтобы ребята быстрее адаптировались. Клуб дает возможность детям тренироваться и хотя бы немного отвлечься от происходящего в Украине.

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