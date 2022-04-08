Министр энергетики Украины: Оккупантам, которые были в Чернобыле, остался максимум год жизни 5 8.04.2022, 20:48

5,540

Они получили большие дозы облучения.

Российские оккупанты, которые находились в Зоне отчуждения, получили большие дозы облучения. Им остался максимум год жизни. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко по результатам поездки в Зону отчуждения и на Чернобыльскую АЭС.

«Невежество русских солдат зашкаливает так же, как дозиметры, по которым мы проверяли радиационный фон в местах дислокации захватчиков. Они рыли голыми руками почвы, зараженные радиацией, набирали радиоактивный песок в мешки для укреплений, дышали этой пылью. После месяца такого облучения им остался максимум год жизни. Точнее, не жизни, а медленного умирания от болезней», — заявил министр.

Он сообщил, что российские военные разграбили станцию, административные помещения, выносили все — от посуды до запчастей и приборов.

«Заражен не только весь личный состав оккупантов и «трофеи», но и вся военная техника, прошедшая через Чернобыль, – около 10 тысяч единиц. Каждый русский солдат привезет частицу Чернобыля домой. Живым или мертвым», — подчеркнул Галущенко.

Он также отметил, что металл хорошо подвергается облучению и переносит радиацию. Это чревато радиоактивным заражением всем, кто будет контактировать с имуществом или техникой из ЧАЭС.

«Россияне несут смерть всем: украинцев убивают бомбами, а своих – радиацией с ЧАЭС», – заявил министр.

31 марта российские оккупанты покинули площадку ЧАЭС, разграбив ее. 2 апреля на станции был поднят украинский флаг.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук пошутила, что оккупанты, рывшие окопы в лесу в Зоне отчуждения ЧАЭС, заслуживают быть номинированными на премию Дарвина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».