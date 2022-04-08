Сколько работников потеряли Барановичи за последний год?1
- 8.04.2022, 20:44
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Шокирующие цифры.
Даже по официальным данным Главного статистического управления Брестской области, на 1 января 2022 года в экономике Барановичей было занято 69320 человек. На 1 января 2021 года эта цифра составляла 70896, пишет intex-press.by.
То есть только за один последний год город потерял 1576 работников (около 2%)!
Для сравнения, в 2021 году к 2020-му количество занятых в экономике сократилось на 549 человек, в 2020-м к 2019-му – на 952 человека.
Аналогичная тенденция наблюдалась в Барановичском районе, а также в целом по Брестской области.
В районе за год количество занятых в экономике сократилось на 242 человека (примерно 1%), в Брестской области – на 8671 (1,5%).