закрыть
8 апреля 2022, пятница, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сколько работников потеряли Барановичи за последний год?

1
  • 8.04.2022, 20:44
  • 3,538
Сколько работников потеряли Барановичи за последний год?

Шокирующие цифры.

Даже по официальным данным Главного статистического управления Брестской области, на 1 января 2022 года в экономике Барановичей было занято 69320 человек. На 1 января 2021 года эта цифра составляла 70896, пишет intex-press.by.

То есть только за один последний год город потерял 1576 работников (около 2%)!

Для сравнения, в 2021 году к 2020-му количество занятых в экономике сократилось на 549 человек, в 2020-м к 2019-му – на 952 человека.

Аналогичная тенденция наблюдалась в Барановичском районе, а также в целом по Брестской области.

В районе за год количество занятых в экономике сократилось на 242 человека (примерно 1%), в Брестской области – на 8671 (1,5%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина