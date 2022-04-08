Генштаб ВСУ: Более 80% солдат из отдельных подразделений РФ не хотят продолжать воевать 8.04.2022, 20:49

4,614

Командиры запрещают освобождать военнослужащих, у которых закончился контракт.

Более 80% солдат из отдельных подразделений армии РФ, которые участвовали в войне, не хотят возвращаться к боевым действиям. А командиры запрещают освобождать российских солдат, если у них закончился контракт.

Этими и другими данными поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в свежей сводке на своей официальной странице на Facebook.

Оккупантам запрещают покидать ряды войска, пока длится так называемая "специальная военная операция". Конкретных сроков им не называют.

На временно занятых территориях враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права по отношению к гражданским. Солдаты РФ грабят дома, забирают транспортные средства и незаконно задерживают мирных украинцев.

Россияне также продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру в нашей стране. Они наносят ракетные и артиллерийские удары по железнодорожных узлах и путях сообщения, станциях, жилых кварталах и местах эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий.

Война с Россией: ситуация на разных направлениях

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать группировку войск.

Оккупанты не оставляют попыток наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. Успеха не имеют.

На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка. Пытался осуществлять огневое влияние с целью нанесения поражения подразделениям Вооруженных сил Украины в указанном районе. Цели не достиг.

На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков, производит обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в Российскую Федерацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».