Байден отреагировал на атаку на вокзал в Краматорске 2 8.04.2022, 21:23

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Джо Байден

США с союзниками будут способствовать расследованию этой атаки для привлечения виновных к ответственности.

Президент США Джо Байден осудил сегодняшнюю атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, отметив, что это еще одно ужасное зверство, совершенное Россией. Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

"Нападение на украинский железнодорожный вокзал – это еще одно ужасное зверство, которое совершила Россия, поражая мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться и добраться в безопасное место", - подчеркнул Байден.

По его словам, США продолжит помогать в вопросе безопасности и с поставками оружия Украине для обороны.

"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности", - говорится в сообщении.

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