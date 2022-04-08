Байден отреагировал на атаку на вокзал в Краматорске

Байден отреагировал на атаку на вокзал в Краматорске2
- 8.04.2022, 21:23
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США с союзниками будут способствовать расследованию этой атаки для привлечения виновных к ответственности.
Президент США Джо Байден осудил сегодняшнюю атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, отметив, что это еще одно ужасное зверство, совершенное Россией. Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.
"Нападение на украинский железнодорожный вокзал – это еще одно ужасное зверство, которое совершила Россия, поражая мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться и добраться в безопасное место", - подчеркнул Байден.
По его словам, США продолжит помогать в вопросе безопасности и с поставками оружия Украине для обороны.
"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности", - говорится в сообщении.