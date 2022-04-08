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Украинцы показали уничтожение российской БМП с экипажем в Мариуполе

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  • 8.04.2022, 21:39
  • 4,348
Украинцы показали уничтожение российской БМП с экипажем в Мариуполе

Видеофакт.

Украинские военные уничтожили технику российских оккупантов и вражеских пехотинцев.

Видео опубликовали в телеграм-канале полка"Азов".

Сначала украинские бойцы одним метким выстрелом уничтожили вражескую БМП с экипажем. А впоследствии - ликвидировали русскую пехоту. Те обустроили себе позиции вблизи одного из частных домов в Мариуполе.

"Российская пехота также навоевалась и прилегла пожизненно отдохнуть на одной из улиц украинского города", – написали украинские воины под опубликованными видео.

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