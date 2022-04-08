Военный эксперт назвал сроки начала новой фазы российского вторжения
- 8.04.2022, 22:16
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ВСУ готовы к новым атакам врага.
Вторая фаза полномасштабного российского вторжения начнется совсем скоро - вероятно, уже со следующей недели, передает УНИАН.
Такой прогноз озвучил в эфире 24 канала военный эксперт, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
По его словам, россияне будут готовы перейти к активной фазе войны с начала новой недели.
"Но надо понимать, что мы тоже готовы к этому", - добавил эксперт.
Он отметил хорошую работу украинской разведки, а также слабую подготовку оккупационных войск.
"В любом случае нам нужно остановить это нашествие, сдержать его и перейти в контрнаступление", - резюмировал он.