Военный эксперт назвал сроки начала новой фазы российского вторжения 8.04.2022, 22:16

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Фото: Getty Images

ВСУ готовы к новым атакам врага.

Вторая фаза полномасштабного российского вторжения начнется совсем скоро - вероятно, уже со следующей недели, передает УНИАН.

Такой прогноз озвучил в эфире 24 канала военный эксперт, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По его словам, россияне будут готовы перейти к активной фазе войны с начала новой недели.

"Но надо понимать, что мы тоже готовы к этому", - добавил эксперт.

Он отметил хорошую работу украинской разведки, а также слабую подготовку оккупационных войск.

"В любом случае нам нужно остановить это нашествие, сдержать его и перейти в контрнаступление", - резюмировал он.

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