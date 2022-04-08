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В Национальном историческом архиве Беларуси директору не продлили контракт

  • 8.04.2022, 22:19
  • 2,656
В Национальном историческом архиве Беларуси директору не продлили контракт

Замдиректора уволился сам.

Директору Национального исторического архива Беларуси Дмитрию Яцевичу не продлили контракт, а его заместитель по науке Денис Лисейчиков уволился сам. Об этом 8 апреля сообщил телеграм-канал BY_culture. Сотрудники архива подтвердили эту информацию.

Дмитрий Яцевич, которому не подлили контракт, возглавлял архив с апреля 2012 года. Коллеги отзываются о нем как о талантливом руководителе, который смог сформировать выдающийся коллектив.

Денис Лисейчиков уволился по собственному желанию. Он кандидат исторических наук, известный исследователь истории белорусского униатства.

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