В Национальном историческом архиве Беларуси директору не продлили контракт
- 8.04.2022, 22:19
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Замдиректора уволился сам.
Директору Национального исторического архива Беларуси Дмитрию Яцевичу не продлили контракт, а его заместитель по науке Денис Лисейчиков уволился сам. Об этом 8 апреля сообщил телеграм-канал BY_culture. Сотрудники архива подтвердили эту информацию.
Дмитрий Яцевич, которому не подлили контракт, возглавлял архив с апреля 2012 года. Коллеги отзываются о нем как о талантливом руководителе, который смог сформировать выдающийся коллектив.
Денис Лисейчиков уволился по собственному желанию. Он кандидат исторических наук, известный исследователь истории белорусского униатства.