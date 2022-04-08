Украинские защитники уничтожили 50 оккупантов и четыре танка

Украинские защитники уничтожили 50 оккупантов и четыре танка2
- 8.04.2022, 22:40
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Также уничтожен вертолет.
Сегодня украинские военнослужащие уничтожили 4 танка и вертолет российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.
Отмечается, что в районе ответственности ОТГ "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск на отдельных направлениях.
В частности, 8 апреля украинские защитники отбили 4 вражеских атаки.
"Наши воины уничтожили: личного состава - до 50, танков - 4, БМП - 1, ББМ - 1, артиллерийских систем - 3, АТ - 4, вертолетов - 1", - говорится в сообщении.
В ОТГ "Восток" добавили, что "очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будет обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления".