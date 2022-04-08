ЕС опубликовал новый пакет санкций против РФ 8.04.2022, 23:02

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Кто в него попал.

Евросоюз вечером 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России. В черный список попали главы российских государственных корпораций и олигархи, а также банки и компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

ЕС ввел персональные санкции против главы "Сбербанка" Германа Грефа, российского олигарха Олега Дерипаски. Также в черный список внесли бизнесменов: Игоря и Бориса Ротенбергов, сына Сулеймана Керимова Саида, Владимира Богданова ("Сургутнефтегаз") и других.

Кроме того, ЕС заморозил активы четырех российских банков:

ВТБ;

"Новикомбанка";

"Совкомбанка";

"Открытие".

Под санкции также попали российские госкорпорации:

"Русские машины";

Объединенная двигательная корпорация;

Государственная транспортная лизинговая компания;

ряд судостроительных, военно-промышленных, машиностроительных и транспортных компаний.

Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против России за развязанную Москвой войну в Украине. Он включает эмбарго на уголь и ряд других ограничений.

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