ЕС опубликовал новый пакет санкций против РФ
- 8.04.2022, 23:02
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Кто в него попал.
Евросоюз вечером 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России. В черный список попали главы российских государственных корпораций и олигархи, а также банки и компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.
ЕС ввел персональные санкции против главы "Сбербанка" Германа Грефа, российского олигарха Олега Дерипаски. Также в черный список внесли бизнесменов: Игоря и Бориса Ротенбергов, сына Сулеймана Керимова Саида, Владимира Богданова ("Сургутнефтегаз") и других.
Кроме того, ЕС заморозил активы четырех российских банков:
ВТБ;
"Новикомбанка";
"Совкомбанка";
"Открытие".
Под санкции также попали российские госкорпорации:
"Русские машины";
Объединенная двигательная корпорация;
Государственная транспортная лизинговая компания;
ряд судостроительных, военно-промышленных, машиностроительных и транспортных компаний.
Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против России за развязанную Москвой войну в Украине. Он включает эмбарго на уголь и ряд других ограничений.