Пионтковский: Все преступления РФ совершает практически в прямом эфире 1 8.04.2022, 23:28

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Это новый фактор войны.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону сказал, что одной из особенностей войны России против Украины является детальная фото- и видеофиксация преступлений, которые совершают российские военнослужащие, что может повлиять на исход противостояния.

Он отметил, что западные страны решили поставлять Украине "самое современное оружие" после того, как были опубликованы доказательства зверств, совершаемых российской армией.

"Россия всегда воевала таким способом. Чудовищные преступления они совершали и в Чечне, и в Сирии. Особенно в Сирии. Но была другая технология. Сейчас война ведется с телефонами, видеокамерами, дронами. Все их преступления совершаются практически в прямом эфире. Это абсолютно новый фактор", – подчеркнул Пионтковский.

В Чечне, по его словам, фиксировать преступления российских военных удавалось только благодаря героизму отельных журналистов.

"В Чечне только благодаря героизму [журналистки Анны] Политковской удавалось выявить какие-то страшные случаи. [Чеченское село] Самашки стало именем нарицательным, как сейчас Буча. А иначе русские воевать не умеют. Это важнейший фактор. И он решил дискуссию в последние дни, что нужно предоставлять [Украине] наступательное вооружение", – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что в последние дни в США начали звучать заявления, что Украина одержит победу в войне с Россией.

"Слово "победа" прозвучало по той же причине. Потому что что такое война на истощение? Это продолжение зверских методов расправы с мирным населением и обстрелов городов", – сказал Пионтковский.

По его мнению, длительной войны на истощение между Россией и Украиной не будет. Ситуация должна разрешится в ближайшие недели, прогнозирует он. Российские войска предпримут попытку захватить всю территорию Донбасса, то есть Луганскую и Донецкие области, а также Харьков, считает Пионтковский.

"Ничто другое они не могут предложить как победу. Добить Мариуполь – это не победа. Они собираются взять Харьков, продать это населению и провести тот самый парад на Красной площади [9 мая]", – сказал публицист.

Он считает, что Россия не сможет реализовать этот план.

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