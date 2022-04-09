Битва за Украину продолжается (онлайн) 1 9.04.2022, 8:09

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(обновляется) Хроника основных событий 45-го дня войны.

Продолжается сорок пятый день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению. РФ продолжает варварские бомбардировки украинских городов.

Оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению на востоке Украины с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, но успеха не имел.

Отдельные подразделения, которые оккупанты вывели из Украины, находятся в Беларуси.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 45-го дня войны. Что происходило в Украине 8 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

11:33 Вакарчук жестко прошелся по россиянам за их молчание.

Лидер группы «Океан Эльзы» и боец территориальной обороны Святослав Вакарчук записал видеообращение.

«Это вы вырастили и выкормили этих подонков, ублюдков, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей, насилуют, мародерят», - высказался Святослав.

11:17 Воины 73-й бригады захватили российский танк Т-80У, уничтожили транспортно-заряжающую машину 9Т452 для БМ-27 «Ураган», повредили БРЭМ-2 и уничтожили БМП.

#Ukraine: 73th brigade captured a #Russia-n T-80U tank, destroyed a 9T452 transporter-loader for the BM-27 Uragan. Damaged a BREM-2 and destroyed an IFV. pic.twitter.com/RWMHpEVBI5 — Arslon Xudosi 🇺🇦 (@Arslon_Xudosi) April 9, 2022

11:08 Первый крупный европейских брокер Saxo Bank распорядился закрыть счета россиян.

Клиенты уже получили уведомления об их закрытии с 6 июня 2022 года. Такие же ограничения распространяются и на граждан Беларуси.

10:50 Украинские мастера привели в порядок трофейный Т-90А, который теперь будет работать на благо Украины.

10:32 В Украине официально сделали бесплатным растаможку авто на период войны с Россией.

Соответствующий закон подписан президентом, опубликован и уже вступил в силу, сообщает Гостаможенная служба.

10:18 В Сети появилось видео эвакуации раненых оккупантов из 70 гвардейского мотострелкового полка близ Волновахи.

10:12 Оккупационные власти в Донецкой области получили указания от российских кураторов вернуть людей, которые перед полномасштабной войной выехали в Россию. «Эвакуированным» разрешили пребывать в РФ не больше двух месяцев, сообщает Генштаб ВСУ.

10:01 ВСУ сбили новейший российский беспилотник «Орион».

09:39 Российские захватчики потеряли от 15 до 20% боевой мощи с момента полномасштабного вторжения в Украину. Некоторые подразделения утратили способность проводить наступательные действия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

09:39 Боевые потери российской армии по состоянию на 9 апреля.

09:37 Группа ССО Украины во время выполнения специальных заданий захватила несколько единиц вражеской техники. В частности речь идет о пушке МСТА-Б и нескольких БТР.

09:32 Маленькая украинка записала видеообращение к матерям российских солдат.

09:21 Байден подписал два новых закона о санкциях против России.

Один законопроект приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и вводит более высокие пошлины на их товары.

Другой запрещает импорт энергоресурсов из России, включая нефть, уголь и природный газ.

09:12 В Чернобыле, который в течении месяца удерживали оккупанты, журналисты нашли коробку с пайками солдат РФ на окраине города. Ее уровень радиации в 50 раз превышал естественный уровень.

08:58 Генштаб ВСУ опубликовал видео работы ПТРК «Стугна». Уничтожены грузовик, несколько Т-72Б3 и ТОС-1.

08:39 Российские военные фактически не имеют современной системы связи, позволяющей эффективно координировать действия подразделений, пишет The Economist.

Благодаря этому украинцы не только прослушивают радиоэфиры оккупантов, но даже «глушат» их переговоры трансляцией музыки прямо во время боя.

08:36 Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power отказывается от закупок российского угля на фоне ужесточения санкций против РФ из-за войны в Украине.

08:32 Оперативная информация от Генштаба по состоянию на утро 9 апреля.

08:27 Еще один трофей украинских военных.

08:24 С сегодняшнего дня Финляндия запрещает въезд в страну всех грузовиков на российских и белорусских номерах.

08:21 Кота Степана из Харькова номинировали на самую престижную премию в индустрии инфлюенсеров – World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Церемония пройдет 18 мая в Каннах. На ней будет проведен сбор средств для Украины.

08:15 Российские военные заминировали картошку и оставили так, чтобы голодные люди ее увидели.

08:08 ВСУ показали новый трофейный «Тигр» российской армии.

08:03 Российские оккупационные войска в Украине попытаются добиться хоть какого-то ощутимого успеха в войне, который можно было бы представить как «победу» к 9 мая.

«Запах этих военных преступлений будет висеть над этими российскими вооруженными силами еще долгие годы», — цитирует CNN европейских чиновников.

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