Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник для вступления Украины в ЕС
- 9.04.2022, 8:21
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Глава Еврокомиссии пообещала скорейшее рассмотрение заявки.
Во время визита в Украину 8 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Об этом сообщает Reuters.
«Этот опросник — это основа для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии [о готовности Украины получить статус кандидата]», — заявила фон дер Ляйен.
Она также уточнила, что речь идет об ускоренной процедуре рассмотрения заявки.
«Это не займет годы как обычно, я думаю, что речь идет о нескольких неделях», — сказала глава Еврокомиссии.
Зеленский поправил президента Еврокомиссии, заверив, что Украина справится еще быстрее.
Напомним, 28 февраля, на четвертый день российского вторжения, Украина заявила о своем желании присоединиться к ЕС. Тогда Зеленский выразил надежду, что организация, учитывая обстоятельства, сможет принять Украину в ускоренном режиме.