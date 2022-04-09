Великобритания хочет возглавить процесс выдачи международного ордера на арест Путина 16 9.04.2022, 9:21

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Инициативу озвучили в британском парламенте.

Великобритания должна возглавить политический процесс с призывом к Международному уголовному суду о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. А также признать русскую армию террористической.

Об этом заявила член парламента Великобритании Лайла Моран, сообщает Guildhall. По ее словам, останавливаться на тех санкциях, которые уже были введены, не стоит. Ведь украинцев продолжают убивать.

"Пора обращаться с путинской армией и наемниками так, как мы относимся к террористам, используя соответствующие постановления правительства Великобритании. Мы должны возглавить призывы к Международному уголовному суду по выдаче международного ордера на арест Путина", – заявила Моран.

Кто еще хочет ареста Путина

Моран не единственная, кто требует ареста Путина. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости привлечь к ответственности за военные преступления в Украине всех причастных к ним, включая политическое руководство России. Он подчеркнул, что наказание должны нести все военнослужащие, совершившие преступления в Украине, отдающие им приказы, а также те, кто несет за это политическую ответственность – в том числе глава российского МИД Сергей Лавров с Владимиром Путиным.

Кроме того, в Федеральную прокуратуру Германии поступило заявление с требованием начать следствие против Путина, Лаврова и еще сотен россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине. В Германии уже 20 лет действует Международное уголовное право, позволяющее преследовать и судить по немецким законам виновных в военных преступлениях независимо от того, на территории какой страны, кем они были совершены и кто стал их жертвой.

Иммунитет для Путина и Лаврова

Но ни Путин, ни Лавров пока не могут оказаться на скамье подсудимых. У обоих есть так называемый функциональный иммунитет. Такой иммунитет есть у президента и министра иностранных дел любой страны. Но пользуется он им, пока находится на такой должности. Это защищает его от ареста и суда даже при наличии международного ордера.

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