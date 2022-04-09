Рейтинг России понизили до «выборочного дефолта» 2 9.04.2022, 9:47

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Ситуация с невыплатой внешнего долга стала наиболее критической за все время после революции 1917 года.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". Это произошло из-за возросших рисков того, что Москва не сможет и не захочет выполнить свои обязательства перед иностранными держателями долга.

Об этом сообщает Reuters.

S&P сообщило в своем заявлении, что Россия произвела выплаты купона и основного долга по долларовым еврооблигациям в рублях в понедельник.

"В настоящее время мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам, или что правительство конвертирует эти платежи в течение 30-дневного льготного периода", - отметили в S&P.

Агентство заявило, что в ближайшие недели санкции в отношении России, вероятно, будут еще более ужесточены, что "помешает готовности и техническим возможностям России соблюдать условия своих обязательств перед иностранными держателями долга".

Столкнувшись с волнами санкций в связи с вторжением в Украину, Россия может столкнуться с первым суверенным внешним дефолтом более чем за столетие. Россия не объявляла дефолта по своему внешнему долгу после революции 1917 года, но ее облигации теперь стали горячей точкой в ее экономической борьбе с западными странами.

Дефолт был невообразим до недавнего времени, когда Россия получила инвестиционный рейтинг в преддверии вторжения 24 февраля в Украину.

S&P присваивает выборочный рейтинг дефолта, когда считает, что должник выборочно не выполнил свои обязательства по конкретному выпуску или классу обязательств, но продолжит своевременно выполнять свои платежные обязательства по другим выпускам или классам обязательств.

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