Оккупанты в Чернобыле голыми руками брали Кобальт-60 и другие радиоактивные вещества

Оккупанты в Чернобыле голыми руками брали Кобальт-60 и другие радиоактивные вещества7
- 9.04.2022, 9:55
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Рытье окопов в «Рыжем лесу» было не самым безрассудным их поступком.
Земляные работы в "Рыжем лесу" были не единственным безрассудным поступком оккупантов в зоне отчуждения.
Об этом в комментарии The New York Times рассказал главный инженер по технике безопасности Валерий Семенов.
По его словам, российские военные задействовали офицеров атомной, биологической и химической частей, а также экспертов "Росатома".
Однако российские ядерщики, похоже, не имели влияния на командование армией.
Рашисты больше занимались штурмом Киева, а после неудачи разгромленным составом войск использовали Чернобыль в качестве пути отхода в Беларусь.
"Они приходили и делали то, что хотели", - высказался инженер.
Экспертам известно о случае, когда российский солдат из подразделения ядерной защиты взял голыми руками источник радиоактивного Кобальта-60 на одном из складов ядерных отходов, подвергнув себя невероятному воздействию радиации.
Что случилось с мужчиной – он не знает.
Что предшествовало
Информация о том, что оккупанты пытаются закрепиться в Рыжем лесу, появилась после того, как россияне захватили Чернобыльскую АЭС.
Эксперты подтверждали, что в связи с этим рашисты могут получить большую дозу облучения.
Впоследствии Генштаб ВСУ информировал, что на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, разместили якобы раненых военнослужащих вооруженных сил РФ, которые получили значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне.
31 марта россияне полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС.