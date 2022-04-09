Оккупанты в Чернобыле голыми руками брали Кобальт-60 и другие радиоактивные вещества 7 9.04.2022, 9:55

10,960

Рытье окопов в «Рыжем лесу» было не самым безрассудным их поступком.

Земляные работы в "Рыжем лесу" были не единственным безрассудным поступком оккупантов в зоне отчуждения.

Об этом в комментарии The New York Times рассказал главный инженер по технике безопасности Валерий Семенов.

По его словам, российские военные задействовали офицеров атомной, биологической и химической частей, а также экспертов "Росатома".

Однако российские ядерщики, похоже, не имели влияния на командование армией.

Рашисты больше занимались штурмом Киева, а после неудачи разгромленным составом войск использовали Чернобыль в качестве пути отхода в Беларусь.

"Они приходили и делали то, что хотели", - высказался инженер.

Экспертам известно о случае, когда российский солдат из подразделения ядерной защиты взял голыми руками источник радиоактивного Кобальта-60 на одном из складов ядерных отходов, подвергнув себя невероятному воздействию радиации.

Что случилось с мужчиной – он не знает.

Что предшествовало

Информация о том, что оккупанты пытаются закрепиться в Рыжем лесу, появилась после того, как россияне захватили Чернобыльскую АЭС.

Эксперты подтверждали, что в связи с этим рашисты могут получить большую дозу облучения.

Впоследствии Генштаб ВСУ информировал, что на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, разместили якобы раненых военнослужащих вооруженных сил РФ, которые получили значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне.

31 марта россияне полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».