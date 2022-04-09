Кроме комплексов С-300 Словакия передаст Украине «Зузаны», которые бьют на 50 км 14 9.04.2022, 10:15

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Что это за оружие?

Об успешных переговорах о приобретении 16 самоходных аритлерийских установок сообщает DennikN со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя.

Что это за оружие?

Zuzana-2 является представителем семейства словацких самоходных артиллерийских установок, корни которых уходят в семидесятые годы прошлого века. Тогда в Чехословакии была создана САУ ShKH vz. 77 DANA, отличавшаяся необычной архитектурой и достаточно высокими характеристиками. В девяностых годах в Словакии на основе этого образца разработали самоходную гаубицу ShKH Zuzana. Главным ее отличием была новая 155-мм пушка, адаптированная под стандарты НАТО. Позже развитие концепции продолжилось, в результате чего в 2008 году появилась САУ Zuzana-2.

Вес установки почти 34 тонны, однако мощный двигатель Tatra позволяет двигаться по дорогам на скорости до 90 км/ ч, а при движении вне дорог преодолевать водные преграды глубиной до 1,2 метра. Запас хода — 650 км. Боевое отделение выполнено максимально автоматизированным, экипаж, состоящий из четырех человек, даже не прикасается к боеприпасам. Корпус выполнен из брони, которая выдерживает пули калибра 14,5 мм. Пушка калибра 155 мм при использовании активно-реактивных снарядов позволяет наносить удары по целям на расстоянии до 50 км. Система управления огнем позволяет работать с цифровыми картами, а также дает возможность наносить удар по цели, направляя несколько снарядов по различным траекториям. Запас снарядов — 40 шт. Zuzana-2 делает 6 выстрелов в минуту. Установка имеет системы фильтрации и вентиляции, которые позволяют вести тактические действия даже в загрязненной зоне.

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