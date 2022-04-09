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ВСУ ликвидировали командира гвардейского танкового полка РФ

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  • 9.04.2022, 10:22
  • 11,658
ВСУ ликвидировали командира гвардейского танкового полка РФ

Российское военное командование в войне против Украины несет большие потери.

В Украине ликвидировали командира 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка — полковника Александра Беспалова.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

Там опубликовали удостоверение личности ликвидированного командира.

Фото: Стратком ВСУ/Facebook
Фото: Стратком ВСУ/Facebook

Российское военное командование в войне против Украины несет большие потери. Что касается российских генералов, уничтоженных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, то, по данным СНБО, их уже семеро.

Ранее сообщалось о гибели генерал-майоров Олега Митяева, Андрея Колесникова, Виталия Герасимова, Андрея Суховецкого, Магомеда Тушаева, генерал-лейтенантов Якова Резанцева и Андрея Мордвичева.

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