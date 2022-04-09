ВСУ ликвидировали командира гвардейского танкового полка РФ

ВСУ ликвидировали командира гвардейского танкового полка РФ11
- 9.04.2022, 10:22
- 11,658
Российское военное командование в войне против Украины несет большие потери.
В Украине ликвидировали командира 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка — полковника Александра Беспалова.
Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.
Там опубликовали удостоверение личности ликвидированного командира.
Российское военное командование в войне против Украины несет большие потери. Что касается российских генералов, уничтоженных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, то, по данным СНБО, их уже семеро.
Ранее сообщалось о гибели генерал-майоров Олега Митяева, Андрея Колесникова, Виталия Герасимова, Андрея Суховецкого, Магомеда Тушаева, генерал-лейтенантов Якова Резанцева и Андрея Мордвичева.