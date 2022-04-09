США остановили «нормальные торговые отношения» с Беларусью 5 9.04.2022, 10:30

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Закон подписал президент Джо Байден.

Президент США Джо Байден подписал закон, который приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. В частности обеим странам перекроют доступ к импорту удобрений и трубопроводной арматуры.

Закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью дает право устанавливать более высокие пошлины на товары из этих стран. Эта мера будет действовать до 2024 года.

Кроме того, законопроект разрешает более широкий охват действующих санкций по блокированию виз и заморозке собственности иностранных лиц за нарушения прав человека.

Также Соединенные Штаты расширили ограничения против России и Беларуси, перекрыв доступ к импорту таких товаров как удобрения и трубопроводная арматура, пишет Reuters.

Министерство торговли США заявило, что будет требовать от россиян и белорусов специальные лицензии для получения товаров от американских поставщиков. Это коснется удобрений, трубных клапанов, шариковых подшипников и других деталей, материалов и химикатов.

В прошлом году экспорт белорусских товаров в США составил, по данным Белстата, 490 млн долларов.

Администрация президента Джо Байдена также ввела ограничение на полеты самолетов американского производства, которые принадлежат, контролируются или арендованы белорусскими компаниям «как часть ответа правительства США на действия Беларуси в поддержку агрессивного поведения России в Украине».

Страны Запада расширяют санкции против России и Беларуси на фоне продолжающегося военного вторжения в Украину. Вместе с законом о торговле Байден подписал подписал в пятницу закон, запрещающий импорт энергоносителей из России. Накануне ЕС тоже ввел новый пакет санкций в отношении двух стран, они затрагивают в том числе работу автотранспортных предприятий.

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