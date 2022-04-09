В каких банках Беларуси выгоднее всего сдавать и покупать доллар, а в каких — евро 1 9.04.2022, 10:41

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Обменники установили курсы на выходные.

Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,765 рубля, а евро — 3,005 рубля. Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,83 рубля («Цептербанк»), а ниже всего — 2,765 рубля («Паритетбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Цептербанк» — 2,75 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,05 рубля («Банк БелВЭБ», «Банк ВТБ (Беларусь)», «Технобанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк (Беларусь)», «Банк Решение»), а ниже всего — в «Паритетбанк» — 3,005 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в «Технобанк» — 2,97 рубля.

Российский рубль многие банки принимают по 2,5 рубля за 100 российских рублей. При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,99 рубля за 100 российских рублей («Паритетбанк», «Белинвестбанк»), а самый низкий — 3,8 рубля («Абсолютбанк», «Цептербанк», «Банк БелВЭБ», «Технобанк», «Сбер Банк (Беларусь)», «Банк Решение», «Приорбанк»).

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