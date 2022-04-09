В Херсоне оккупанты 12 часов насиловали многодетную мать, которую «сдал» местный житель 9.04.2022, 11:15

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Женщина поклялась найти тех, кто ее предал.

В Херсоне российские оккупанты в течение 12 часов насиловали мать четверых детей. На женщину в разговоре с путинскими солдатами в магазине показал местный житель, сказав, что "она - бандеровка".

Нападение на Елену (имя изменено) произошло 3 апреля, сообщает издание The Daily Mail.

Женщина рассказала, что она была в магазине в 15:00, когда вошли солдаты и начали разговаривать с покупателями.

Один указал на нее и сказал: "Она - бандеровка!".

"Я быстро вышла из магазина. Я как раз успела зайти в свой дом. Двое русских солдат вошли в дверь следом за мной. Не говоря ни слова, они толкнули меня на кровать. Они прижали меня винтовкой и раздели. Они не говорили много. Иногда меня называли "бандеровкой" или говорили друг другу "твоя очередь". Затем, в 4 часа утра, они ушли", - рассказала пострадавшая.

Женщина добавила, что не хочет больше жить, но поклялась найти тех, кто ее предал.

"Я укажу пальцем на людей, которые выдали меня. Я укажу на них моему мужу", - сказала Елена, супруг которой служит на передовой.

Алина Кривуляк из организации по защите прав женщин La Strada считает, что за время российского вторжения в Украину сексуальному насилию подверглись тысячи женщин и девушек. На горячую линию La Strada уже поступили сообщения о семи случаях изнасилования. Но когда пройдет первоначальный шок, звонков станет больше.

О первом случае изнасилования российскими солдатами украинок организации по защите прав женщин стало известно 4 марта. Тогда трое российских солдат изнасиловали мать и ее 17-летнюю дочь.

"Российские солдаты совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и стариков", — заявляла ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

При этом она признала, что пока есть трудности со сбором доказательств в связи с военными действиями в стране.

Как сообщал Главред, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.

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