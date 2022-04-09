Россия пожаловалась Турции, что украинские «Байрактары» массово уничтожают ее танки

Россия пожаловалась Турции, что украинские «Байрактары» массово уничтожают ее танки1
- 9.04.2022, 11:33
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Турецкий чиновник ответил стране-агрессору.
Оккупанты жалуются, что турецкие беспилотники "Байрактар" помогают украинским бойцам уничтожать их танки.
Об этом рассказал турецкий чиновник во время встречи с журналистами Reuters.
Он добавил, что российскую сторону очень огорчает тот факт, что их танки уничтожаются с помощью "Байрактара".
"Россияне расстроены и иногда жалуются на продажу дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас",– сказал он.
Чиновник добавил, что компания Baykar Technologies – частная. Поэтому официальная Анкара объяснила Москве, что не может влиять на то, кому и что она поставляет.
"Но мы уже дали ответ... что это частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны и до войны",– подчеркнул он во время встречи с журналистами.
Отметим, что технологический директор компании Baykar Technologies подчеркнул, что беспилотник "делает то, для чего его создали, и для этого его модернизировали".
Добавим, что продажа "Байрактаров" Украине очень разозлила Россию. Мол, турецкая оборонная компания поставляла беспилотники в нашу страну, несмотря на возражения со стороны страны-агрессора, а также согласие о совместном производстве.