Россия пожаловалась Турции, что украинские «Байрактары» массово уничтожают ее танки 1 9.04.2022, 11:33

2,980

Турецкий чиновник ответил стране-агрессору.

Оккупанты жалуются, что турецкие беспилотники "Байрактар" помогают украинским бойцам уничтожать их танки.

Об этом рассказал турецкий чиновник во время встречи с журналистами Reuters.

Он добавил, что российскую сторону очень огорчает тот факт, что их танки уничтожаются с помощью "Байрактара".

"Россияне расстроены и иногда жалуются на продажу дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас",– сказал он.

Чиновник добавил, что компания Baykar Technologies – частная. Поэтому официальная Анкара объяснила Москве, что не может влиять на то, кому и что она поставляет.

"Но мы уже дали ответ... что это частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны и до войны",– подчеркнул он во время встречи с журналистами.

Отметим, что технологический директор компании Baykar Technologies подчеркнул, что беспилотник "делает то, для чего его создали, и для этого его модернизировали".

Добавим, что продажа "Байрактаров" Украине очень разозлила Россию. Мол, турецкая оборонная компания поставляла беспилотники в нашу страну, несмотря на возражения со стороны страны-агрессора, а также согласие о совместном производстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».