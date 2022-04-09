В МВД Украины рассказали, чего ждать от войск РФ в белорусском Гомеле 9 9.04.2022, 11:44

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Оккупанты концентрируются в областном центре Беларуси.

В Беларуси до сих пор находится определенная часть российских войск, которая концентрируется в Гомеле. Учитывая это, потенциально возможно нападение на Киев, Житомирщину и Волынь.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

По его словам, из-за этой угрозы украинской стороне нельзя расслабляться.

«Мы понимаем, что в Гомеле концентрируется часть российских войск. На территории Беларуси они все еще находятся. Ну и в принципе это потенциальное возможное нападение – Киев, Житомирщина, Волынь», – отметил советник министра.

Как россияне могут использовать Приднестровье

Если говорить о возможной угрозе для Одесской области, то в Приднестровье российский контингент составляет около 3 тысяч человек. Как отметил Денисенко, из них боевыми являются до 2 тысяч. Однако на этой территории размещены достаточно большие склады техники.

Как отметил Денисенко, украинская разведка официально сообщала, что оккупанты могут попытаться перебрасывать самолетами десант в Приднестровье.

"Мы понимаем это. Поэтому в этом случае смотрим за тем, что они будут делать дальше. В принципе, теми силами, которые есть на Приднестровье, начинать какие-либо боевые действия бессмысленно. Максимум, что может быть – диверсионные группы", – добавил советник министра.

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