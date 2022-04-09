ЕС обязал фуры из Беларуси выехать до 16 апреля

ЕС обязал фуры из Беларуси выехать до 16 апреля8
- 9.04.2022, 12:27
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Это же касается и российских грузоперевозчиков.
Согласно новым санкциям Евросоюза, фурам из России и Беларуси запрещен въезд на территорию стран содружества. Те, которые еще находятся в ЕС, должны выехать до 16 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.
Сообщается, что все компании по перевозке грузов, зарегистрированные в России и Беларуси, должны вывести свои фуры до 16 апреля. Новые фуры, в том числе те, которые следуют транзитом, уже не могут попасть на территорию ЕС.
Отметим, украинские активисты около месяца блокировали польско-белорусскую границу, чтобы предотвратить торговлю ЕС с Россией.